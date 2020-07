Filhote de cachorro morre após ter pênis cortado e patas quebradas em Vespasiano

A veterinária não conseguiu salvar o cão (foto: ONG Bicho Loko/Divulgação) Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com Lívia Almeida, voluntária da ONG que socorreu o animal, o pedido de ajuda chegou pelas redes sociais nessa terça-feira (21).





A moradora que encontrou o cão afirmou ter levado o animal até um veterinário que concluiu que a solução seria eutanásia. “Ela me procurou de novo, falando que queria uma segunda opinião, e eu pedi novamente que trouxessem até mim o mais rápido possível”, relatou Lívia. A voluntária da ONG disse que ofereceu pagar a gasolina para que o animal fosse levado, pois não dirige e seu marido enfrenta problemas de saúde.





Após outros impasses, o marido de Lívia buscou o filhote às pressas no endereço localizado entre Ibirité e Contagem. O animal chegou na instituição com as patas quebradas, o pênis necrosado e forte mau cheiro.





O cão morreu por infecção generalizada após ser atendido por uma médica veterinária ligada à ONG. A profissional confirmou o histórico de agressão e concluiu que o animal também apresentava uma lesão antiga na coluna.

