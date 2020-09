No Dia Nacional do Trânsito, ação na Pampulha conscientiza adultos e crianças

Ação conscientizou adultos e crianças (foto: Divulgação/Educação Adventista) Dia Nacional do Trânsito é comemorado nesta sexta-feira, dia 25 de setembro. Pensando nisso, a Educação Adventista de Belo Horizonte promoveu uma ação de conscientização voltada para adultos e crianças, no cruzamento das avenidas Portugal e Mineiro Guilhermino de Oliveira, no Jardim Atlântico, na Pampulha. é comemorado nesta sexta-feira, dia 25 de setembro. Pensando nisso, a Educação Adventista de Belo Horizonte promoveu umadevoltada para adultos e crianças, no cruzamento das avenidas Portugal e Mineiro Guilhermino de Oliveira, no Jardim Atlântico, na Pampulha.





A ação aconteceu entre 8h e 10h e foram entregues, no total, 500 kits. "A recepção foi muito legal. As pessoas prestavam a atenção, liam a faixa. É interessante que a gente conscientize, porque estamos precisando de mais paciência no trânsito", completa.

Ação aconteceu no cruzamento das avenidas Portugal e Mineiro Guilhermino de Oliveira (foto: Divulgação/Educação Adventista)

Durante a pandemia, devido ao isolamento social, houve uma redução de 20% no número de acidentes em BH, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Agora, com a retomada das atividades, a tendência é que esse número cresça.





Parte da ação também foi voltada para as crianças. "As crianças trabalharam a distância, por meio de vídeos, e também presencialmente, nas calçadas delas", conta. Os pequenos aprenderam o básico de regras de trânsito, o significado das placas e, no final, ganharam a primeira habilitação.

"É legal elas aprenderem porque acabam incentivando os pais a cumprirem o que aprenderam", conclui a diretora.