Final de semana de volta dos clubes e da Feira Hippie será de calorão e sol intenso em BH

Amanhecer de sol intenso na capital mineira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

O tempo será favorável para quem quiser aproveitar o primeiro final de semana de retorno dos clubes e da Feira Hippie. A previsão é que os próximos dias sejam marcados por elevação nas temperaturas e céu aberto na capital. A máxima no domingo (27) deve chegar aos 33°C.





A intensa nebulosidade que marcou a semana já perdeu sua força. O amanhecer nesta sexta-feira (25) já foi de céu aberto e sol intenso e a previsão é de que essa tendência permaneça ao longo de todo o dia. Os termômetros ficam entre 15°C e 29°C.









No sábado, os termômetros na capital marcam entre 14°C e 32°C e, no domingo, variaram entre 15°C e 33°C. "Após dias de nebulosidade intensa, a massa de ar seco volta a predominar sobre o Brasil Central e o Sudeste. Para a próxima semana, a tendência é que as temperaturas disparem", completa Anete.





A umidade relativa do ar voltará a cair e a atingir índices inferiores a 30% durante o final de semana. O tempo seco favorece a alta amplitude térmica (grande diferença entre as temperaturas máximas e mínimas) e pode fazer com que o calor bata o recorde histórico de setembro durante a próxima semana, informa o boletim do Inmet.





Em Minas





A situação da capital se repete em praticamente todo o estado. As temperaturas começam a subir em todo o estado, chegando a atingir até 37°C no domingo, no Triângulo. A mínima fica estável entre 8°C e 10°C na região serrana do Sul de Minas.





Os índices de umidade relativa do ar começam a cair a partir de sábado (26) no Norte, Noroeste, Triângulo, Oeste e Sudoeste. No domingo (27), se espalha para praticamente todas as regiões, exceto faixa leste (Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri).





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira