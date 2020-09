Fábrica de produtos de couro pega fogo em Dores de Campos

Um incêndio em uma fábrica de produtos de couro e equipamentos de proteção individual mobilizou militares do Corpo de Bombeiros de dois municípios nesta sexta-feira em Dores de Campos, na região do Campo das Vertentes. Ninguém ficou ferido.

A empresa fica na entrada do município. Segundo o major Maycon Elias Alsim, do Pelotão de Bombeiros Militar de Barbacena, a chamada para o 193 foi por volta das 3h. Militares de São João del-Rei foram os primeiros a chegar e iniciaram o combate.

“É um incêndio de grandes proporções. Atingiu parte da fábrica e conseguimos isolar um prédio para o fogo não tomar conta”, explicou o militar. Trinta bombeiros trabalhavam no combate às chamas nesta manhã. Ninguém ficou ferido, mas os danos materiais eram grandes e algumas estruturas estão comprometidas.

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma fábrica de produtos de couro em Dores de Campos, no Campo das Vertentes (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

De acordo com o militar, a prefeitura de Dores de Campos e empresas da região cederam caminhões-pipa para ajudar a apagar o fogo. O militar ressaltou que as causas do incêndio só devem ser esclarecidas após a perícia.