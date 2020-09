Metrô de BH terá horário estendido a partir da próxima semana; veja como ficará

Metrô funcionará até as 23h durante a semana a partir da próxima segunda (28) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Anteriormente, as estações do metrô funcionavam até 21h nos dias úteis, exceto na sexta, quando os portões eram fechados às 23h. Agora, o horário passa a ser de 5h40 às 23h, com circulação ininterrupta e intervalos que variam de 15 a 22 minutos. Já nos fins de semana, o esquema não muda, com os horários de operação compreendidos entre 5h40 às 13h e das 16h às 23h. Aos sábados, o intervalo é o mesmo dos dias úteis. Já aos domingos, os trens são programados para passar de 25 em 25 minutos.





A CBTU, em nota, diz que atendeu "às determinações da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem autorizado, gradualmente, a implementação de novas medidas de flexibilização para a execução de atividades econômicas na capital."





“A CBTU-BH seguirá readequando suas operações, sempre que houver novas determinações das instâncias do governo municipal, estadual ou federal, a fim de garantir o redimensionamento da oferta de transporte público para todos os trabalhadores”, concluiu.





Veja como ficará o metrô a partir de segunda





Segunda a sexta : 5h40 às 23h, com intervalos de 15 a 22 minutos





: 5h40 às 23h, com intervalos de 15 a 22 minutos Sábado e domingo: 5h40 às 13h e das 16h às 23h, com intervalos de 15 a 22 minutos (sábado) e de 25 minutos (domingo)

