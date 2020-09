Três bairros de BH registram primeiras mortes por COVID-19; veja a lista

Os bairros Castanheira (Barreiro), Conjunto Floramar (Norte) e Jardinópolis (Oeste) registraram suas primeiras mortes por COVID-19 nesta semana, informou a Prefeitura de Belo Horizonte em boletim epidemiológico e assistencial divulgado nesta quarta-feira (23).

O levantamento também registra o primeiro caso da doença na Vila Maloca, na Região Noroeste da capital mineira. Portanto, apenas 60da capital mineira ainda não registraram diagnósticos.

Ao mesmo tempo, o Lindéia, no Barreiro, continua aquele com mais mortes em BH: 26. Na sequência, aparecem Cabana do Pai Tomás (Oeste), com 23 vidas perdidas; e Alto Vera Cruz (Leste), com 22. Mantiqueira (Venda Nova) e Serra (Centro-Sul) computam 16 óbitos.

BH computa quase 1,2 mil mortes por COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 21/09/2020)

Quanto aos casos, a liderança pertence ao Buritis, no Oeste de BH: 183 diagnósticos. Depois, vêm Alto Vera Cruz, com 156; Castelo (Pampulha), com 143; Sagrada Família (Leste), com 138; Lourdes e Serra, com 132; e Padre Eustáquio, com 131.

Belo Horizonte chegou a 1.192 mortes confirmadas por COVID-19 nesta quarta-feira (23). De acordo com números do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, a cidade computou 20 óbitos pela doença nas últimas 24 horas.

Esse é o maior saldo entre dois boletins da prefeitura desde 3 de setembro, quando a PBH informou um aumento de 23 vidas perdidas pela virose.

O número de casos aumentou de 39.467 para 39.538 – crescimento de 71 diagnósticos. Além dos 1.192 óbitos, são 36.207 recuperados e 2.139 em acompanhamento.