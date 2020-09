Incêndio em casa em Uberaba teria sido criminoso, dizem bombeiros

A ocorrência foi registrada por volta das 13h desta quarta-feira (23) (foto: Divulgação/ CBMMG) residência localizada na Rua Manoel Marques, no Bairro Alfredo Freire, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Umalocalizada na Rua Manoel Marques, no Bairro Alfredo Freire, em, no Triângulo Mineiro, pegouno início da tarde desta quarta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso.









Segundo relatos da proprietária da residência, a filha, que também é moradora, colocou fogo na casa, pegou o filho e saiu de carro. Os motivos não foram informados.





A estrutura da casa ficou comprometida e, por isso, ela foi interditada (foto: Divulgação/ CBMMG) Após conter as chamas, os bombeiros realizaram buscas em todos os cômodos e móveis para identificar possíveis novos focos de incêndio. A estrutura da casa ficou abalada e, por essa razão, ela foi interditada.

Os bombeiros confirmaram que o incêndio foi criminoso.

Fumaça





De acordo com os militares, na casa ao lado, a vizinha inalou muita fumaça quando estava tentando retirar sua filha recém-nascida e um filho excepcional de dentro da residência. Porém, ela só conseguiu deixar o imóvel com segurança com a ajuda de um vizinho.





A mulher foi atendida pela equipe de bombeiros e está em observação. Ela foi orientada, está consciente e saturando bem. Os filhos não sofreram nenhum tipo de lesão e estão sob os cuidados do vizinho.





Estragos





Ainda de acordo com os bombeiros, a habitação possui dois pavimentos. Por ela ter padrão construtivo bastante modesto, as chamas atingiram o forro de PVC. Já as fuligens poluíram as paredes, o teto e todo o térreo.





Além disso, as chamas também causaram trincas e rachaduras nas paredes. A casa não possui uma estrutura de alto nível técnico, pois é notória a ausência de pilares em pontos importantes para sustentação.





A Defesa Civil municipal foi acionada para a continuidade da ocorrência.





O Corpo de Bombeiros recomenda que as construções sejam feitas conforme os parâmetros técnicos e sob orientação especializada de profissionais.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa