Homem coloca fogo em vegetação no Bairro de Lourdes em Brumadinho (foto: Reprodução do vídeo/Facebook)

Um homem de 45 anos, já identificado pelas autoridades, foi flagrado no último domingo (20), colocando fogo em uma área de vegetação no Bairro de Lourdes, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O vídeo, compartilhado nas redes sociais, causou comoção popular.

Homem é filmado colocando fogo em vegetação em Brumadinho, veja vídeo:https://t.co/U8mJAc52XR pic.twitter.com/aIyr0T40wd — Estado de Minas (@em_com) September 23, 2020

O registro mostra o homem passeando com um cachorro, quando para ao lado de uma área verde, retira um isqueiro do bolso, e coloca fogo na vegetação seca. Em segundos, a chama se espalha e o criminoso sai com pressa do local.

A Defesa Civil de Brumadinho relatou que recebeu inúmeras denúncias por telefone sobre a ação e, ainda no domingo (20), esteve no local do incêndio, mas o fogo já havia se extinguido.

O coordenador da Defesa Civil do município, Lucas Lara, registrou um boletim de ocorrência sobre o fato na delegacia da Polícia Civil. Um inquérito policial foi instaurado e o caso está agora sob investigação.

Crime ambiental

Segundo a Lei n° 9.605/98, causar incêndio é crime, passível de multa e reclusão de dois a quatro anos. O comandante da Companhia de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Cap. Cristiano Soares, explica que a pessoa que pratica incêndios pode ser presa em flagrante.

O oficial do Corpo de Bombeiros chama a atenção para os riscos de incêndios em áreas urbanas. “Além do risco à fauna e à flora, incêndios desse tipo prejudicam a qualidade do ar e ainda podem atingir residências próximas ao foco”.

“Muitas pessoas que praticam esse tipo de crime, não tem noção do perigo que estão gerando para o meio-ambiente e para a população”, complementa o capitão Cristiano Soares.