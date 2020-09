Inhotim reabre as portas a partir de novembro; veja programação

(foto: Pixabay) Instituto Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltará a receber visitantes a partir de 7 de novembro. A informação foi divulgada pela instituição nesta quarta-feira (23). Fechado desde 18 de março, o, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltará a receber visitantes a partir de 7 de novembro. A informação foi divulgada pela instituição nesta quarta-feira (23).









Segundo o diretor-presidente do museu, Antonio Grassi, a data fixada nesta quarta pode ser revista caso a situação da doença em Minas volte a piorar. "As pessoas estão ansiosas pela nossa volta e precisando mais do que nunca do Inhotim. Temos a peculiaridade de sermos, além de museu e centro cultural, um jardim botânico cujos espaços ao ar livre nos dão uma segurança maior para receber o público. Mesmo assim, reavaliaremos a decisão em caso de retrocesso das condições epidemiológicas informadas pelas autoridades", explicou o dirigente.

Funcionamento





Inicialmente, o instituto vai admitir apenas 10% do público comportado em suas dependências. Ou seja: 500 pessoas. Os ingressos não serão disponibilizados na bilheteria. Os visitantes vão precisar retirá-los on-line, na As visitas, antes abertas de terça a domingo, agora serão permitidas às sextas, sábados, domingos e feriados. O horário de funcionamento é das 9h30 às 16h30, às sextas-feiras; e de 9h30 às 17h30 nos demais dias.Inicialmente, o instituto vai admitir apenas 10% do público comportado em suas dependências. Ou seja: 500 pessoas. Os ingressos não serão disponibilizados na bilheteria. Os visitantes vão precisar retirá-los on-line, na plataforma Sympla , com antecedência. As excursões em grupo, por ora, estão proibidas. Já as visitas educativas, serão retomadas com número máximo de 5 participantes, com aferição prévia de temperatura corporal Os guias foram orientados a trocar de uniforme após cada passeio.





Ainda de acordo com a instituição, os bebedouros permanecerão interditados e os restaurantes vão funcionar apenas com serviço a la carte - a maioria deles, em horário integral.

Serviço

Instituto Inhotim





Rua B, 20 Fazenda Inhotim, Brumadinho.