Maior operação contra o tráfico prende 21 pessoas em Sete Lagoas

Policiais apreenderam dinheiro, drogas, material de endolação e balanças de precisão na operação Turba (foto: Gabriel Felice)

Os setelagoanos acordaram, nesta quarta-feira (23), ao som de sirenes e helicópteros sobrevoando a cidade, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se da Operação Turba, que em latim significa o nome usado pelos suspeitos quando se referiam ao comércio de drogas.

De acordo com Fernanda Mara de Assis, titular da Delegacia Especializada Antidrogas, esta foi a maior operação do ano realizada para desarticular o tráfico de drogas na cidade. Cerca de 100 policiais estiveram envolvidos na ação, que teve início às 4 horas, além de 35 viaturas, helicóptero e contou ainda com a participação de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Canil.

A ação se concentrou nos bairros Santo Antônio e Santa Rosa, áreas de atuação de Denilson. Pela manhã, a movimentação era grande nesses lugares e a população ficou curiosa com a passagem das viaturas e casas sendo investigadas.

Por lá, os agentes apreenderam R$ 60 mil em espécie, além de cerca de 15 quilos de drogas, celulares, balanças de precisão, documentos e materiais usados para embalar drogas. As investigações tiveram início há cerca de seis meses e permitiram a identificação da organização criminosa investigada.

Ainda restam cumprir outros quatro mandados de prisão e outras diligências estão para ocorrer na cidade.