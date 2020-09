PM persegue traficante no Centro de BH; veja flagrante

As câmeras doflagraram, na tarde desta quarta-feira (23), a prisão em flagrante de um traficante na Rua Aarão Reis, próximo à, Centro de Belo Horizonte. Abordado nos arredores do viaduto Santa Tereza, o homem tentou fugir de bicicleta, mas foi perseguido a pé até a Rua Tupinambás, esquina com Avenida dos Andradas, onde foi imobilizado. Com ele, a polícia apreendeu 30 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 32 em dinheiro.

De acordo com o sargento Duarte, da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, que efetuou a detenção, o infrator já tinha passagens pela polícia. “Nossa viatura realizava o patrulhamento preventivo da Rua Aarão Reis, com o intuito de prevenir crimes e, principalmente, ode drogas, recorrente na região. Ao passar próximo do viaduto Santa Tereza, avistamos o indivíduo, que já é contumaz na prática do tráfico, conhecido da guarnição. Desembarcamos para fazer a abordagem, e ele tentou fugir de bicicleta. Felizmente, conseguimos pegá-lo, conta o militar.