Polícia recupera bicicletas roubadas e apreende drogas em BH

A polícia recuperou, nesta segunda-feira, 13 bicicletas roubadas em Belo Horizonte, além da apreender 70 quilos de maconha e dinheiro.

O trabalho foi realizado em conjunto por três batalhões da Polícia Militar – 13° BPM, 22°BPM e 41° BPM.

Todo o material estava numa casa no Bairro Campo Alegre, Região Norte. Desde o final de semana, policiais investigavam o roubo de uma loja especializada em ciclismo, no Bairro Lindéia, no Barreiro.





Os militares tiveram informações sobre o local e, lá chegando, encontraram um homem que já era conhecido por ter passagens por tráfico de drogas, e uma menor.





Ao revistarem o interior da casa, encontraram não só as bicicletas, mas a grande quantidade de drogas dentro do banheiro, onde estava também uma balança de precisão, além de R$ 9 mil.





Cada bicicleta, segundo a queixa do roubo no sábado (12), custa R$ 3 mil. Ainda na casa foram encontradas peças, assessórios, roupas esportivas de ciclismo e uma roda de motocicleta, tudo roubado na loja.





A casa onde estava o material e as drogas tinha sido alugada há menos de um mês e, segundo o proprietário, o inquilino pagou três meses adiantados.