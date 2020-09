Criança picada por escorpião em Itabira é trazida de helicóptero para BH

Ao ser transportada, a criança estava sedada, entubada e colocada num aparelho de ventilação mecânica (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

Uma criança de apenas um ano e meio recebeu um socorro providencial em Itabira, Região Central de Minas Gerais, depois de ser picada por umnesse domingo (13). Ela foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Civil e trazida para Belo Horizonte, onde foi internada no Hospital Felício Rocho.Inicialmente, a criança foi levada, pelos pais, ao Posto de Atendimento de. Lá chegando eles foram informados pelos médicos que uma picada de escorpião pode ser fatal e que seria necessário transferi-la para a capital, para que ela pudesse ser tratada.O translado, no entanto, foi bastante complicado, por a criança precisou ser sedada, entubada e colocada num aparelho de ventilação mecânica.Devido à urgência da situação, foi solicitada a ajuda da Polícia Civil, que enviou umpara efetuar o transporte.Em Belo Horizonte, o desembarque foi feito no Hangar do Corpo de Bombeiros, onde uma ambulância do SAMU a aguardava. De lá ela foi levada para o, onde se encontra internada, no CTI.