Cão que esperava por dono morto em hospital de Nova Lima é levado à força por ativista

"Negão" na porta do hospital Nossa Senhora de Lourdes em Nova Lima (RMBH) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A press)

”, oque ganhou a simpatia de muitas pessoas após ter sua história contada em veículos de imprensa, se tornou o centro de uma disputa entre funcionários doem, na Região Metropolitana de BH (RMBH), e uma ativista da causa animal, nesta segunda-feira (14).

O cão vivia nos arredores do hospital há cerca de sete anos, à espera do dono que morreu na unidade de saúde . Sem aviso ou qualquer tipo de negociação, a mulher chegou ao local dizendo que iria levar o vira-lata embora para que ele pudesse ter uma chance de viver.

Funcionários do hospital relataram que a ativista chegou de forma "agressiva e arrogante", ameaçando processar o hospital caso “Negão” morresse por falta de tratamento. A polícia foi chamada, mas não chegou a tempo de impedir a ação.

Em reportagem publicada na quinta-feira (10) pelo Estado de Minas, a assessoria do Hospital Nossa Senhora de Lourdes informou que o cão estava recebendo medicamentos para tratar um problema abdominal. Ainda segundo a assessoria, a equipe da clínica veterinária da Faculdade Arnaldo, iria buscar o “Negão”, nesta terça-feira (15) para a realização de exames e a continuação do tratamento.

Em áudio enviado por uma das funcionárias do hospital, a ativista ameaça processar a instituição e a clínica veterinária, caso o cão viesse a falecer.

A assessoria do hospital informou que muitos funcionários estão tristes com o ocorrido e que vai tentar negociar, de forma amigável, a devolução do animal com a ativista. Ainda de acordo com a assessoria, várias pessoas se interessaram em adotar o “Negão”, e um processo já estava em andamento para escolher o melhor lar possível para o vira-lata.

A ativista que levou o cão foi procurada pelo Estado de Minas, mas, até o fechamento desta reportagem, não havia se pronunciado.

História de filme

A história de “Negão” se assemelha à história verídica contada no filme “Sempre ao seu lado”. Em ambos os casos, o cão passou anos esperando a volta do dono que havia morrido. “Negão” se tornou o mascote da equipe do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima. Lá ele tinha casa, alimento e o carinho de quem trabalha e frequenta o local.