Incêndio atinge área de preservação em Montes Claros

Vegetação seca facilita a propagação das chamas e dificulta combate pelas equipes (foto: Eduardo Gomes/Divulgação)

Um incêndio florestal, iniciado na tarde desta segunda-feira (14), atinge a região da Serra do Mel, nas proximidades da área urbana de Montes Claros, no Norte de Minas. De acordo com testemunhas, a causa do fogo seria um curto circuito na rede elétrica que passa no local. A Serra do Mel, em sua maior parte, é área de preservação permanente.

Na noite desta segunda-feira, equipes do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e brigadistas continuavam no local, na tentativa de controlar as chamas. Os bombeiros informaram que ainda não têm dados sobre a área destruída pelo fogo, até o momento.

Não chove no Norte de Minas há seis meses. O forte calor e a vegetação seca contribuem para a propagação do fogo morro acima, dificultando o trabalho dos bombeiros e das equipes de brigadistas.

Parte do terreno alcançado pelas chamas é de difícil acesso, por conta do relevo acidentado e da própria mata. Em anos anteriores também ocorreram incêndios florestais na mesma área. O incêndio começou numa área chamada de “Fazendinha”, entre o Condomínio Grand Royalle e o Parque Municipal da Sapucaia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 15h desta segunda-feira. Uma rede de cabos de fibra ótica também teria sido atingida.

No combate às chamas, o Corpo de Bombeiros conta com o apoio de brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e de voluntários da Organização Não-Governamental (ONG) Instituto Grande Sertão (IGS), além de um caminhão-pipa cedido pelo condomínio vizinho à Serra do Mel.