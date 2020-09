COVID-19: Hospital de Campanha de Ibirité impulsiona número de recuperados

O Hospital de Campanha de Ibirité está em funcionamento desde 22 de junho (foto: Marcos Vinícius/Divulgação) Ibirité, em funcionamento desde 22 de junho, foi um dos primeiros a entrar em operação na Região Metropolitana de Belo Horizonte para atender aos pacientes com suspeita de COVID-19. As estatísticas mostram que esse acolhimento tem ajudado no controle do surto não só na cidade, como no entorno – além de atender aos moradores de Ibirité, recebeu pessoas de Belo Horizonte, Contagem, Sarzedo e Ouro Preto. O Hospital de Campanha deem funcionamento desde 22 de junho, foi um dos primeiros a entrar em operação na Região Metropolitana de Belo Horizonte para atender aos pacientes com suspeita de. As estatísticas mostram que esse acolhimento tem ajudado no controle do surto não só na cidade, como no entorno – além de atender aos moradores de Ibirité, recebeu pessoas de Belo Horizonte, Contagem, Sarzedo e Ouro Preto.



Conforme dados do boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (21), foram atendidos na unidade de saúde 16.777 casos suspeitos e 1.494 pacientes se recuperaram da doença.



LEIA MAIS 13:40 - 22/09/2020 COVID-19: governo pede alinhamento dos municípios de MG para reduzir diferença de dados

11:05 - 22/09/2020 Fabriciano: Casos de COVID-19 caem 50% e recuperados chegam a 96%

10:02 - 22/09/2020 COVID-19: Minas confirma mais de 2 mil casos em 24 horas UTI e 20 leitos clínicos, além de uma sala para medicação e observação. Em todas as UTIs há respiradores, monitores, equipamentos e insumos médicos hospitalares. O investimento foi de cerca de R$ 3,9 milhões, realizado com verba municipal.



Segundo a coordenadora do hospital, Andreza Freitas, os meses mais críticos em relação à ocupação dos leitos foram julho e agosto. “Nesse período, chegamos a ter 25 pacientes clínicos, ou seja, 125% da capacidade. Esses pacientes a mais foram remanejados para os leitos de UTI. Nosso pico chegou a 50% de ocupação nessa modalidade de leitos”.



Rede pública

A estrutura conta com 20 leitos dee 20 leitos clínicos, além de uma sala para medicação e observação. Em todas as UTIs há respiradores, monitores, equipamentos e insumos médicos hospitalares. O investimento foi de cerca deR$ 3,9 milhões, realizado com verba municipal.

UPA, a maternidade da cidade e a rede municipal de Saúde.



“A decisão de construir um Hospital de Campanha em Ibirité veio após análise técnica do nosso Comitê de Enfrentamento à COVID-19 que, semanalmente, se reúne e analisa a situação da cidade e do seu entorno, além de estudar e implementar medidas de enfrentamento à pandemia”, afirma o prefeito William Parreira. Os profissionais, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, auxiliares administrativos, vigias, auxiliares de limpeza e motoristas foram contratados pela Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP), que é a responsável pela manutenção do quadro de funcionários. No final do contrato com a empresa de instalação do hospital, de 180 dias, todos os equipamentos adquiridos pela Prefeitura de Ibirité serão direcionados para o Hospital Municipal, a, a maternidade da cidade e a rede municipal de Saúde.



“No Plano Macro da Região de Saúde de Belo Horizonte, de acordo com a capacidade de leitos, o déficit antes da implementação do Hospital de Campanha de Ibirité superava 240 leitos clínicos e 100 leitos de UTI. Sendo Ibirité a segunda maior cidade por número de habitantes e com baixa taxa de leitos, esse foi um dos indicativos para a construção do hospital de campanha, somado ao aumento de números de infectados e de óbitos na região devido ao coronavírus”, diz Carina Bitarães, secretária de Saúde de Ibirité,





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina