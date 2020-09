Policial mineiro teria se afogado ao tentar salvar o filho, na Região do Lagos (RJ)

Familiares, amigos e colegas de profissão aguardavam informações sobre o velório e o enterro para prestarem a última homenagem a Cássio de Assis (foto: Arquivo pessoal)

Familiares, amigos e colegas de profissão aguardam notícias sobre sepultamento e enterro do 3º sargento do 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Cássio Ferreira de Assis, de 41 anos. Ele morreu, nesta segunda-feira (21), na cidade de(RJ), na Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Segundo a PMMG, o policial teria se afogado ao tentar salvar o filho, que estava sendo puxado pela correnteza.Conforme informações preliminares da PMMG, Assis estava de férias com a mulher e o filho, em Arraial do Cabo, a cerca de 15 quilômetros de Cabo Frio. Oteria ocorrido por volta de 10h, em Praia Grande. O filho do militar passa bem.De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a central de atendimento recebeu o chamado às 10h15 e foram deslocadas equipes de Arraial do Cabo e Cabo Frio para prestar socorro. Ele teria sido socorrido ainda com vida e seguido na ambulância dos bombeiros para o Hospital Municipal de Arraial do Cabo, mas, a caminho, não resistiu.“Segundo consta no boletim, ele foi tirado do mar com grau degrave e entrou no hospital já sem vida”, afirma o sargento Henrique, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.