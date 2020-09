Microrregião de Bom Despacho entra na Onda Verde do Minas Consciente

Bom Despacho tem 536 casos confirmados do novo coronavírus e 14 mortes (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 26/8/11) microrregião de saúde de Bom Despacho avançou, no sábado (19), para a Onda Verde do programa Minas Consciente –desenvolvido pelo governo do estado com o propósito de garantir a retomada segura e responsável da economia. Após 28 dias na Onda Amarela, a região recebeu o aval para as mudanças. de saúde deavançou, no sábado (19), para ado programadesenvolvido pelo governo do estado com o propósito de garantir a retomada segura e responsável da economia. Após 28 dias na Onda Amarela, a região recebeu o aval para as mudanças.





Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

Aluguel de objetos pessoais e domésticos;

Cinemas;

Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casa de festas, bufê;

Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

Bares com entretenimento (música ao vivo e transmissão de futebol);

Serviços de colocação de piercings e tatuagens;

Experimentar roupas nas lojas;

Aluguel de salão de festas;

Estágio dos cursos de saúde;

Velórios

Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Moema e Serra da Saudade. As normas também se aplicam as cidades que compõem a microrregião de Bom Despacho e aderiram ao programa . São elas: Bom Despacho,

Durante a publicação das alterações, o governador Romeu Zema (Novo) ressaltou que as mudanças estão em sincronia com a estabilidade no número de casos e óbitos em Minas, seguindo a tendência de queda desses índices.



Ainda assim, o chefe do Executivo reforçou a necessidade dos cuidados sanitários, como o uso de máscara e álcool em gel.





“Só tivemos desta vez boas notícias. Nenhuma região regrediu, ou seja, nenhuma região que estava na Onda Verde voltou para a Amarela e nenhuma região que estava na Amarela regrediu para a Vermelha. O que tivemos foram apenas movimentos positivos. O número de casos e número de óbitos no estado continua declinando”, declarou o governador.

COVID-19 na microrregião de Bom Despacho





Bom Despacho





Bom Despacho registrou, até a manhã desta segunda-feira (21), 536 casos confirmados da doença, sendo que 14 terminaram em morte. Já se recuperaram 510 pessoas. Duas ainda estão internadas no município e outras 10 cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.767 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.





Dores do Indaiá





Dores do Indaiá registrou, até a tarde desta segunda-feira (21), 199 casos confirmados da doença, sendo que três terminaram em morte. Já se recuperaram 118 pessoas. Outras 78 cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 828 pessoas já notificaram a prefeitura sobre a possibilidade de terem contraído o novo coronavírus.





Estrela do Indaiá





Estrela do Indaiá registrou, até a tarde desta segunda-feira (21), três casos confirmados da doença, sendo que nenhum terminou em morte. As três pessoas que se infectaram já estão recuperadas.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 172 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído o vírus.

Luz

Luz registrou, até a tarde desta segunda-feira (21), 147 casos confirmados da doença, sendo que um terminou em morte. Já se recuperaram 133 pessoas. Cinco ainda estão internadas no município e outras oito cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.174 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

Martinho Campos

Martinho Campos registrou, até a tarde desta segunda-feira (21), 80 casos confirmados da doença, sendo que três terminaram em morte. Já se recuperaram 72 pessoas. Cinco ainda cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 729 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a doença.





Moema





Moema registrou, até a tarde desta segunda-feira (21), 153 casos confirmados da doença, sendo que dois terminaram em morte. Já se recuperaram 145 pessoas. Oito ainda cumprem o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 858 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído o vírus.





Serra da Saudade





Cidade menos populosa do Brasil, Serra da Saudade registrou, até a tarde desta segunda-feira (21), cinco casos confirmados da doença, sendo que nenhum terminou em morte.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina