COVID-19: Idoso de 93 anos morre com complicações em Sete Lagoas

Sete Lagoas registra 42 mortes em decorrência do coronavírus e 2.361 casos confirmados da doença (foto: Marcelo Sant'Anna/EM/DA.Press)

Um senhor de 93 anos não resistiu ao agravamento dos sintomas provocados pela COVID-19 e morreu em Sete Lagoas, município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. A confirmação do óbito foi divulgada no boletim epidemiológico municipal deste sábado (19). Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças e morreu na sexta-feira (18).

Com este caso, a cidade já soma 42 óbitos. Neste sábado (19), a Secretaria Municipal de Saúde registrou novos 42 casos de coronavírus nas últimas 24 horas, sendo 25 mulheres e 17 homens, elevando o total de positivados para 2.361 desde o início da pandemia.

Neste sábado a cidade possuía 733 pessoas com sintomas gripais em monitoramento, 1.380 que tiveram o acompanhamento concluído e 8.215 que foram testadas e tiveram resultado negativo para COVID-19.





Progressão da doença pelos bairros

O boletim epidemiológico deste sábado também divulgou a relação dos bairros com maior quantidade de casos confirmados. Em relação ao último levantamento, no dia 29 de agosto, os três bairros com maior número de infectados se mantiveram: Progresso, Jardim Arizona e Centro.

No entanto, o JK foi bairro que registrou o maior avanço da COVID-19 nos últimos 20 dias. O crescimento de novos casos foi de 61%, passando de 46 positivados no fim de agosto para os atuais 74. Em parte esse dado se explica pela maior aglomeração de pessoas em bares e botecos que existem no bairro e a não preocupação das pessoas com o uso de máscaras e pelo distanciamento protocolar.

No Progresso, primeiro na lista, o aumento dos casos ficou em 17,5%, com 14 novos registros nos últimos 20 dias. No Jardim Arizona a elevação foi de 39% e, no Centro, o crescimento foi de 37%

O bairro Boa Vista, famoso por possuir uma das sete lagoas da cidade e reduto de praticantes de caminhada, também chama a atenção no estudo. Nas últimas três semanas foram registrados 25 novos casos da doença, passando de 51 registros em agosto para 76 no último levantamento, um crescimento de 50%.





20 bairros com mais casos de COVID-19

19 de setembro

Progresso: 94 Jardim Arizona: 83 Centro: 81 Boa Vista: 76 JK: 74 Montreal: 67 Santo Antônio: 66 Interlagos I Nossa Senhora das Graças: 61 Nossa Senhora do Carmo I: 57 Nova Cidade: 55 São Geraldo: 54 Belo Vale I: 44 Jardim Europa: 43 Cidade de Deus: 42 Canaan, Mangabeiras e Verde Vale: 36 Interlagos II: 35 Santa Luzia: 34 São Francisco: 32 Bernardo Valadares: 29





29 de agosto

Progresso: 80 Jardim Arizona: 60 Centro: 59 Montreal: 52 Boa Vista: 51 JK: 46 Nossa Senhora Do Carmo I: 43 São Geraldo: 43 Santo Antonio: 43 Nossa Senhora Das Graças: 41 Nova Cidade: 38 Interlagos I: 37 Cidade De Deus: 34 Jardim Europa: 29 Belo Vale I: 28 Interlagos II: 27 Vapabuçu: 27 Mangabeiras: 27 Canaan: 26 Verde Vale: 24