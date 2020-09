Suspeito de mais de 20 furtos, homem é preso sentado 'tranquilão' em frente de casa

Homem é preso sentado em frente a casa dele (foto: Equipe Positiva/divulgação)

Umde 37 anos foisuspeito de cometer 23em, no Sul de Minas, na tarde dessa quinta-feira (17). Segundo a polícia, ode prisão foi expedido e o homem foi encontradoem frente àdele no Bairro São Judas Tadeu.

De acordo com a polícia, o alvo do suspeito são residências, estabelecimentos comerciais e casas em construção. Além dos furtos, ele também acumula registros por uso e tráfico de drogas. “O suspeito troca os objetos furtados, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ferramentas, materiais elétricos de construções, baterias de veículos e até galinha, por pedras de crack para manter o vício”, diz a Polícia Civil.

Um dos últimos furtos que ele estariafoi em um bar na Avenida Kubitschek. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança rondando o estabelecimento durante a madrugada. Ele tentou arrombar uma janela nos fundos do imóvel. Como não conseguiu, forçou o portão com uma pedra para ter acesso ao imóvel. No local, ele teria furtado umade 50 polegadas e um notebook.

No ano passado, segundo a polícia, o suspeito mostrou muita audácia. Em um dos furtos cometidos, ele foi preso flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, mas foi ouvido e liberado. Poucos minutos depois, ele teria sido flagrado por uma guarnição da PM, no centro da cidade, cometendo outro furto em um restaurante.

O mandado de prisão foi expedido nessa quinta-feira (17) e o homem foi encaminhado ao presídio de Elói Mendes, que é a porta de entrada na região durante a pandemia do novo coronavírus. “Ele não resistiu a prisão e confessou boa parte dos frutos”, finaliza.