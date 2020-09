Casal é flagrado com drogas, tenta atropelar policiais para fugir e acaba preso em BH

Perseguição foi iniciada na Rua Dourada, no João Pinheiro (foto: Reprodução/Google Street View)









Os autores seguiram em alta velocidade por vias do bairro, ultrapassando paradas obrigatórias e jogando o veículo em direção a pedestres. Os PMs afirmam terem emitido sinais sonoros e luminosos ordenando que parassem, mas os avisos não foram acatados.





Em determinado momento, os policiais conseguiram realizar um cerco sobre o veículo e mais uma vez ordenaram que o casal saísse do carro. Foi quando o homem, que era quem conduzia o veículo, engatou marcha à ré para tentar atropelar um sargento e um soldado que os abordavam.





Diante da ofensiva dos autores, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos pneus dos veículos - um deles acertou o traseiro. Ainda assim, o homem continuou a manobra, quando um dos militares atirou novamente, atingindo a porta direita do veículo.





Foi quando o homem, então, acelerou novamente, tentando chegar à Via Expressa, onde acabou perdendo o controle do veículo. Ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. A mulher foi encontrada no próprio carro.





Com eles foram apreendidos 28 pedras de crack, 19 pinos de cocaína, três porções de maconha, R$ 242 em espécie, dois celulares e um revólver Rossi calibre 22 com numeração raspada.





O homem foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, mas não foi constatada nenhuma lesão - nenhum dos tiros chegou a acertar nenhuma pessoa. A mulher não precisou de atendimento médico. Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes (Ceflan) 4, no Alípio de Melo.





Um homem de 27 anos e uma mulher de 30 foramna madrugada desta sexta-feira (18) no Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte. Eles foram flagrados com grande quantidade dee tentaramdurante, mas foram presos após intensa