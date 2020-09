Após 'toque de recolher', líder do tráfico da Vila Pinho é preso pela polícia

Vila Pinho, no Barreiro (foto: Reprodução/Google Street View)









As investigações apontam que a organização tem envolvimento com crimes de homicídio, tráfico de drogas, portel ilegal de arma de fogo e receptação. A quadrilha estava pronta para fugir rumo a Itaúna, na região Oeste do Estado, quando foram pegos.





Os delegados responsáveis pela operação darão maiores esclarecimentos às 11h de hoje (18).





Relembre





A noite dessa quinta-feira (17) foi conturbada na Vila Pinho. O toque de recolher foi decretado após a morte do chefe do cartel que atua na região, Pietro Henrique Fernandes Faria Custódio, de 25 anos.





O chefe do tráfico estava num apartamento em Ibirité, quando a PM cercou o local onde ele estava e adentrou ao prédio por meio de uma mata próxima. Ao avistar os policiais, Pietro tentou fugir e ameaçou os policiais com uma arma.





Diante da ofensiva, um dos policiais atirou contra Pietro, que ainda assim conseguiu fugir para um apartamento vizinho, mas caiu ao chão. Ele ainda estava vivo, foi socorrido na UPA de Ibirité, mas não sobreviveu.





No apartamento, os policiais encontrarma uma grande quantidade de drogas e materiais para embalagem.

(Com informações de Ivan Drummond)





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Foina madrugada desta sexta-feira (18) pela Polícia Civil de Minas Gerais um homem apontado como ododo aglomerado dano, em BH. Além dele, outros seis integrantes da quadrilha também foram pegos.