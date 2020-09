Cruz Vermelha faz campanha emergencial de doação de alimento em BH; veja como ajudar

AM

O projeto Alimenta BH tem a parceria com a Canto da Rua (foto: Cruz Vermelha/Reprodução) Cruz Vermelha de Minas Gerais (CVB-MG) está abrindo uma campanha de urgência para doações nesta quarta-feira (16). A entidade estará recolhendo alimentos não perecíveis que servirão de refeições para a população em situação de rua. Devido às consequência sociais causadas pela pandemia do novo coronavírus, ade(CVB-MG) está abrindo umaparanesta quarta-feira (16). A entidade estará recolhendo alimentos não perecíveis que servirão de refeições para a população em situação de rua.





“Essa campanha foi criada depois de percebemos que o número de moradores em situação de rua aumentou em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, temos quase 19 mil moradores de rua e 8 mil estão em BH. Então, por isso, vimos a necessidade de auxiliar esses grupos que já fazem esse trabalho. Geralmente, essas ONGs não têm um nome estabelecido e por isso precisam de insumos. A Cruz Vermelha entra para ajudar e para dar voz a essas instituições”, explica o coordenador de voluntários da CVB-MG, Walter Rodrigues dos Santos.



As doações serão encaminhadas para ações importantes de acolhimento ao público em vulnerabilidade nas diversas regionais e na região metropolitana. As ONGs atuam com o auxílio às famílias, indivíduos em situação de desemprego ou risco social.





“O povo mineiro é muito acolhedor, então, a mensagem que a gente deixa nesse tipo de campanha é que, por mais difícil que esteja para todos nós, é muito mais difícil para aqueles que estão morando em situação de rua”, relembra Walter.





A instituição apela à população para a entrega de alimentos não perecíveis tais como arroz, feijão, farináceos em geral, óleo, leite, macarrão, enlatados, sal, açúcar, biscoitos e água mineral.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina