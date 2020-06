TJMG e Cruz Vermelha firmam acordo para projetos de assistência social

Na reunião com representantes da Cruz Vemelha, o presidente do TJ destacou os princípios básicos da organização humanitária (foto: Divulgação/ TJMJ) Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) irá firmar um termo de parceria com a Cruz Vermelha de Minas Gerais para a elaboração de projetos conjuntos, voltados para a assistência humanitária. A iniciativa almeja ajudar, em especial, idosos, jovens e adolescentes e mulheres vitimadas pela violência doméstica, principalmente durante o período da pandemia da COVID-19. (TJMG) irá firmar um termo de parceria com ade Minas Gerais para a elaboração deconjuntos, voltados para a. A iniciativa almeja ajudar, em especial, idosos, jovens e adolescentes e mulheres vitimadas pela violência doméstica, principalmente durante o período da pandemia da





06:00 - 05/06/2020 Congonhas enfrenta avanço da COVID-19 e crise intensa no turismo José Aloísio Gomes, ao presidente do TJMG, o desembargador Nelson Missias de Morais. Além das autoridades citadas, participaram do encontro o advogado Flávio Marzano, o diretor da Cruz Vermelha, o desembargador Newton Teixeira, o superintendente de Saúde e o 3º vice-presidente eleito do TJ e a juíza auxiliar da Presidência, Rosimere Couto. O acordo foi feito nessa quinta-feira (4), ao longo da visita do presidente da Cruz Vermelha em Minas,, ao presidente do TJMG, o desembargador. Além das autoridades citadas, participaram do encontro o advogado, o diretor da Cruz Vermelha, o desembargador, o superintendente de Saúde e o 3º vice-presidente eleito do TJ e a juíza auxiliar da Presidência,





De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, Nelson Missias, a parceria com a Cruz Vermelha vai permitir que o TJ amplie ainda mais seus projetos de solidariedade e de prestação de serviços comunitários, como parte de sua filosofia.





Não se fechar em uma redoma, mas ir além de sua missão de julgar e levar assistência à população, em especial, a mais carente, contribuindo para a construção da paz social. Nelson Missias, presidente do TJMG









Para o presidente da Cruz Vermelha, José Aloísio, o contrato de colaboração servirá para dar maior amplitude às ações de assistência comunitária que já são realizadas pela entidade, há 105 anos, em Minas Gerais.

Solidariedade

Durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) a Cruz Vermelha de Minas Gerais têm promovido ações emergenciais de assistência para famílias mais carentes do estado. Na manhã dessa quinta-feira (4), a entidade realizou um trabalho educativo para crianças de maior vulnerabilidade social em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A iniciativa foi mais uma ação voluntária de auxílio e prevenção contra a COVID-19 em comunidades mais pobres. De acordo com os dados da operação, foram atendidas 400 famílias, mais de 700 pessoas, e doados 200 sabonetes infantis para a higienização das mãos.

