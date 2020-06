Cruz Vermelha doa 200 sabonetes para crianças carentes de Santa Luzia

Ação atendeu a mais de 700 pessoas de Santa Luzia, Região Metropolitana de BH (foto: Divulgação/ Cruz Vermelha MG) Cruz Vermelha Brasileira de Minas Gerais (CVB-MG), em parceria com a Axion, promoveu, na manhã desta quinta-feira (4), uma ação educativa para crianças de maior vulnerabilidade social em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é mais uma ação voluntária de auxílio e prevenção da COVID-19 em comunidades carentes. Segundo os dados da operação, foram atendidas 400 famílias e doados 200 sabonetes infantis. (CVB-MG), em parceria com a, promoveu, na manhã desta quinta-feira (4), umaparade maior vulnerabilidade social em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é mais uma ação voluntária de auxílio e prevenção daem comunidades carentes. Segundo os dados da operação, foram atendidas 400 famílias e doados 200 sabonetes infantis.





De acordo com o diretor de projetos e captações da Cruz Vermelha de Minas Gerais, Bernardo Eliazar, a operação foi direcionada para as crianças que, em particular, têm mais dificuldade de entender a importância de lavar as mãos várias vezes durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).





Queremos mostrar aos pequenos, de um jeito divertido, a importância deste hábito de higiene pessoal Bernardo Eliazar, diretor de projetos e captações da Cruz Vermelha-MG



Além da doação dos sabonetes para as crianças de comunidades carentes, a ação da Cruz Vermelha entregou cestas básicas e kits de higiene para cerca de 720 pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em decorrência da COVID-19.



O movimento humanitário, nas últimas semanas, tem atendido também instituições de abrigo para idosos, adolescentes e crianças, doando álcool em gel 70%, água sanitária e luvas descartáveis. Mais de 1.600 pessoas já foram beneficiadas em mais de 10 cidades do estado.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina