Cruz Vermelha realiza blitz sanitária educativa na região Centro-Sul de BH

Equipes da entidade têm feito trabalhos diversos nesse período de pandemia da COVID-19 (foto: Cruz Vermelha/Divulgação)



Uma equipe da Cruz Vermelha de Minas Gerais vai promover neste fim de semana uma blitz sanitária com o objetivo de ajudar as pessoas em Belo Horizonte a se proteger do coronavírus. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Guarda Municipal, a entidade fará desinfecção individual com equipamentos próprios, incluindo um túnel especial.

A Cruz Vermelha estará neste sábado, das 7h às 11h, na Praça do Papa e na Avenida José de Patrocínio Pontes, 1355, no Bairro Mangabeiras para conversar com as pessoas sobre medidas de prevenção à doença. No domingo, o endereço previsto para o evento é a Praça Alaska, no Sion, no mesmo horário.





“Nossa equipe vai abordar a população com informações de conscientização sobre o contágio da Covid-19, importância real do distanciamento, do uso das máscaras, grupos de risco, sintomas e detalhes da doença”, afirma Bernardo Eliazar, diretor da Cruz Vermelha.





Outro objetivo será arrecadar alimentos e donativos para as pessoas que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia. A iniciativa tem sido feita em várias cidades do país, como Florianópolis, Barreiros (PE), Itapajé (CE) e Nova Friburgo (RJ).