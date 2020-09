Casarão histórico de Juiz de Fora é tomado por chamas pela terceira vez no ano

Imóvel histórico foi tomado por chamas na noite dessa terça (15) (foto: Divulgação/CBMMG) histórico de Juiz de Fora foi tomado por chamas na noite dessa terça-feira (16). O casarão está localizado na Rua Mariano Procópio, no bairro de mesmo nome, próximo ao prédio da Justiça Federal. Trata-se do terceiro registro dessa natureza no mesmo local só neste ano. Um imóveldefoi tomado porna noite dessa terça-feira (16). O casarão está localizado na Rua Mariano Procópio, no bairro de mesmo nome, próximo ao prédio da Justiça Federal. Trata-se do terceiro registro dessa natureza no mesmo local só neste ano.





Um homem foi visto saindo correndo do local após o início das chamas. Vizinhos afirmaram que o casarão vem sendo usado como abrigo por moradores de rua já há um tempo. Ninguém ficou ferido.

Bombeiros conseguiram conter as chamas (foto: Divulgação/CBMMG)

Foram mobilizadas duas viaturas do Corpo de Bombeiros, que conseguiram conter as chamas em pouco tempo. No total, foram gastos 2.500L de água.