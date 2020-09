Névoa seca na região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)









"O primeiro impacto da frente fria será um aumento na temperatura, que deve ser registrado no sábado em BH, com máxima prevista de 35°C. Isso porque ela separa o ar quente do ar frio e, primeiro, devemos sentir o quente. Depois, ela provoca aumento da nebulosidade, fazendo com que a sensação de calor diminua e a qualidade do ar melhore", afirma Cleber Souza, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Esse aumento da nebulosidade poderá provocar chuvas isoladas na capital a partir de domingo (20) após um jejum de quase um mês. A última vez que choveu em Belo Horizonte foi em 23 de agosto.





Em Minas, a massa de ar continental segue atuando em praticamente todas as regiões - com exceção da faixa leste (Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri), que recebe umidade vinda do oceano. Alerta de tempo seco especial para o Triângulo, Norte, Noroeste, Sudoeste e Alto Paranaíba, onde os índices de umidade podem chegar a 12%.





A máxima em Minas nesta quarta (16) será de 36 graus, no Triângulo, e a mínima de 10 graus, na região serrana do Sul de Minas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

ainda não dará folga para os belo-horizontinos. A massa de ar continental permanece atuando sobre o estado e pode fazer com que os índices derelativana capital cheguem a até 20% nesta quarta-feira (16) - nível superior a mínimos registrados nos últimos dias, mas ainda crítico. Os termômetros ficam entre 16 e 28 graus.