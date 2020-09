PRF apreende carregamento de cerveja avaliado em R$ 200 mil em Minas

Carga apreendida pela polícia em Teófilo Otoni, em Minas (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 40 mil litros de cerveja divididos entre dois baús de uma carreta bitrem nesta terça-feira (15), em Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri.

Segundo a PRF, os motoristas dos caminhões apresentaramfiscais que não batiam com o produto carregado, o que indica sonegação de impostos. A carga apreendida está estimada em R$ 200 mil.

Os policiais apreenderam a cerveja e o produto agora está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que pode multar a empresa transportadora.

A carreta tinha placas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro (conjunto transportador). As cervejas de marcas renomadas no mercado seriam levadas até a capital fluminense, informou a PRF.