Rastreador veicular ajuda em recuperação de moto roubada em BH

Moto estava a 55 quilômetros de BH, escondida em um matagal (foto: PMMG/Divulgação)

Funciona ou não ter umveicular, no carro ou na moto? No caso do adesivador Walterson William Galvão Ferreira, de 34 anos, é o equipamento mais importante, pois sem ele sua, que foino Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH, não teria sido recuperada pela Polícia Militar seis horas depois, a 55 quilômetros da capital mineira. Num matagal em Taquaraçu de Minas, Região Metropolitana de BH.Eram 10h desta terça-feira (15) quando ele estacionou sua moto na Avenida do Contorno, em frente ao número 3.069, para fazer um serviço numa empresa. Minutos depois, ao retornar, não a encontrou. Ficou desesperado.Dois policiais à paisana, que se dirigiam para o 1º Batalhão de Polícia Militar, para entrar de serviço, passavam pelo local e resolveram prestar socorro a Walterson, que foi levado para o quartel do 1º BPM, na PraçaLá, acontou que tinha um rastreador instalado na motocicleta e, a partir dessa informação, os policiais iniciaram o rastreamento, que possibilitou a localização do veículo, às 16h, em um matagal, em Taquaraçu de Minas.“Sinceramente, estou muito grato ao pessoal do 1º BPM, pelo empenho. Os policiais não desistiram nunca. Enquanto não encontraram a moto, não se deram por satisfeitos. Emitiram um alerta para a região e vasculharam casas e sítios atrás da motocicleta, até encontrá-la”, diz Walterson.Ele agora diz que vai arranjar uma corrente e um cadeado, para se proteger mais ainda.Osconseguiram fugir.