Copasa pode ser punida por mortandade de peixes causada por esgoto irregular

Peixes mortos ainda não foram retirados do local (foto: Movimento Coletivo Rio Verde Vivo/Divulgação)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais () pode ser punida peladeno Rio Verde, emno Sul de Minas. O caso foi registrado por imagens no domingo (13). De acordo com a, a causa pode ter sido odespejado no rio por uma empresa terceirizada da Copasa.

O vídeo que circulou nas redes sociais mostra peixes mortos no ponto de encontro do Rio Verde com o Ribeirão São José.



“A PM do Meio Ambiente recebeu a denúncia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Varginha. No local, constatamos uma quantidade de peixes mortos, odor típico de esgoto e a coloração da água alterada, típica de esgoto. Quatro espécies foram atingidas: mandi, traíra, lambari e cará”, explica o tenente Túlio Ferreira da Cunha.

Durante a fiscalização, os militares encontraram umade esgoto sem tratamento vazando pelo local. “De imediato, começamos a verificar qual seria a origem e identificamos que ali havia uma obra da Copasa, de terceirizados”, completa.

Segundo a polícia, a Copasa recebeu uma autuação administrativa e ainda pode ser punida.



“Duas multas estão sendo estudadas em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, pois dependem de laudo técnico. As punições podem somar meio milhão de reais. O caso deve ser encaminhado ao Ministério Público", disse tenente.





Os peixes vão ser retirados do local, pesados e levados para o aterro sanitário. “São muitos peixes, só com a pesagem para saber a quantidade. Eles estavam concentrados a 80m² na lâmina d'água”, ressalta.



O Estado de Minas entrou em contato com a Copasa, mas até o momento não obteve resposta.