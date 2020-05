Desastre ambiental afeta Rio Casca e provoca mortandade de peixes

Um, ainda de proporções desconhecidas, a contaminação das águas do, preocupa a população da cidade de mesmo nome, localizada namineira, que teme que a água para ser consumida esteja contaminada.

A contaminação das águas do Rio Casca causou a morte de grande quantidade de peixes



O acidente aconteceu, segundo o vereador Alexandre Pinto Coelho (PT), na noite de quinta para sexta-feira. “A primeira hipótese é de um rompimento de uma barragem de dejetos suínos. A Polícia Ambiental foi acionada e devem dar um parecer final nesta segunda-feira.

A descoberta da contaminação da água do Rio Casca, que é afluente do Rio Doce, aconteceu quando surgiu uma grande quantidade de peixes mortos. “Eram muitos os peixes que boiavam no rio”, afirma o parlamentar.