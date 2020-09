Frente fria vai derrubar termômetros na Zona da Mata neste fim de semana

Vista de Juiz de Fora, que sofrerá os efeitos da frente fria que chegará à Zona da Mata neste domingo (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM)

Um frente fria, prevista para este(20), na Zona da Mata mineira, promete derrubar os termômetros em até 10 graus, em todas as cidades da região. A informação é do climatologista Ruibran dos Reis. Segundo ele, hoje, a bolha de ar quente instalada na área traz baixa umidade relativa do ar. Associada à altas temperaturas – acima da média histórica – e forte insolação, a sensação térmica é de verão fora de época, nesse ponto do estado.Ainda conforme o meteorologista, avirá para o continente empurrada por uma massa de ar polar e vai trazer, além das temperaturas mais amenas, chuva branda e até frio leve, em algumas cidades. “Esse sistema deve permanecer sobre a Zona da Mata durante toda a semana que vem, com chuvas espaçadas, ar úmido e menos calor”, projeta., hoje entre 25% a 65% na área, vai subir, ao menos, 20 pontos percentuais, situando-se entre 40% e 85%. “A maior umidade atmosférica vai melhorar muito a sensação de desconforto, especialmente para quem enfrenta problemas respiratórios nesse momento”, acrescenta o climatologista.Entre 40% e 70%, a Organização Mundial de Saúde () considera aceitável. Acima disso, há também pontos negativos, como a sensação de calor extremo, devido à dificuldade de evaporação do suor do corpo.