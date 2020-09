COVID-19: Parceria garante 10 leitos de UTI para Capelinha

Os novos leitos de UTI puderam ser entregues por meio de uma ação entre TJ, Ministério Público, Prefeitura e empresas (foto: TJMG/Divulgação)

Capelinha, localizada no Vale do Jequitinhonha, tem quase 38 mil habitantes, mas só possuía dois leitos de UTI para tratar os pacientes com COVID-19. Mas, devido a uma ação conjunta com a comarca local, o Tribunal de Justiça (TJMG) viabilizou o aparelhamento de uma nova unidade de tratamento intensivo para o enfrentamento da pandemia, com 10 novos leitos.





Foram disponibilizados R$ 180 mil, provenientes de prestações pecuniárias, para a compra de novos aparelhos, entre eles 12 bombas de infusão, 4 monitores multiparâmetro e 1 analisador de gasometria. A destinação desses valores para financiamento de projetos nas comarcas é regulamentada pelo Provimento Conjunto 27/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG.









Os novos leitos da ala de COVID-19 do hospital estão habilitados por 90 dias. Em nota, a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, da cidade de Capelinha, afirmou que já está trabalhando para que eles permaneçam e possam atender outros quadros clínicos após a pandemia. O projeto deve reduzir o vazio assistencial na região, que até então contava com apenas dois leitos de UTI.





A juíza comemorou a iniciativa. “Agradecemos a todos que contribuíram e se empenharam para que tudo desse certo. Continuemos unidos para que essa UTI seja definitiva em nosso hospital e atenda a demanda da nossa população”.





A iniciativa também contou com a participação do município, do Ministério Público, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), entre outras entidades públicas e privadas.





Centro de Referência à COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde estendeu nesta terça-feira (15) o horário de atendimento do Centro Municipal de Referência para Atendimento de COVID-19, que passa a funcionar 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados.





O Centro funciona como um “PSF da COVID”. Nele são atendidos pacientes com sintomas gripais leves e moderados. Após avaliação, o paciente poderá ser medicado no próprio Centro de Referência ou, conforme necessidade, encaminhado ao hospital.





Coronavírus em Capelinha

De acordo com o boletim epidemiológico municipal divulgado nesta segunda-feira (14), a cidade tem 59 casos confirmados de coronavírus, sendo que 54 destes já se recuperaram e cinco estão em isolamento domiciliar.





Outros 55 registros suspeitos estão em investigação, com 46 casos aguardando a realização de testes rápidos. O município ainda não registrou óbitos por COVID-19 e descartou 10 possíveis mortes.





A unidade está localizada na Avenida JK, 160, próximo ao Hospital São Vicente de Paulo, no Centro.