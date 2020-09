Bombeiros combatem incêndio na Serra da Moeda pelo 4º dia seguido

Na madrugada desta terça (15), 11 militares dos bombeiros e três brigadistas trabalharam no combate às chamas. O grupo atuou em pontos mais críticos do terreno.

Até essa segunda (14),já haviam sido consumidos pelo fogo, sendo 1 mil dentro do Parque Monumento Natural Serra da Moeda, que corresponde a 50% da área total do maciço. Além dos militares, brigadistas e voluntários trabalham para conter o incêndio na região.

Um posto de comando foi montado na BR-040, em Itabirito, para auxiliar as equipes em campo, que tiveram o reforço de um helicóptero da Polícia Militar e apoio do Instituto Estadual de Florestas e da Cruz Vermelha, entre outras organizações. Junto aos profissionais envolvidos na operação, havia, também, voluntários de fazendas próximas realizando pequenos combates locais ao fogo.

Vídeo mostra as chamas que atingem a vegetação da Serra da Moeda; fogo chega muito próximo das casas em um condomínio na região



No sábado, as chamas ficaram bem próximas a casas localizadas em um condomínio na Serra da Moeda. Vídeos enviados aomostram a curta distância entre as labaredas e as residências. O incêndio naquela área foi controlado após a ação de brigadistas do próprio condomínio e do uso de caminhões-pipa cedidos pela Prefeitura de Moeda.