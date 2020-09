MPMG homenageia Jackson Machado pela atuação no combate à COVID-19

Jackson atua na prefeitura desde o início de 2017 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, foi homenageado nesta segunda-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O médico recebeu a Comenda da Medalha do Mérito do MPMG 2020, que foi concedida este ano para pessoas e entidades que contribuíram para minimizar os impactos do novo coronavírus.





Por causa da pandemia, a entrega presencial da medalha será feita posteriormente pelo órgão, que todos os anos elege destaques que foram importantes na sociedade mineira. No ano passado, o MPMG homenageou especialmente pessoas que contribuíram para atenuar os reflexos da tragédia na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.





Médico dermatologista, Jackson Machado está no cargo desde 2017 e tem sido uma das figuras mais presentes em Belo Horizonte nas ações de enfrentamento à COVID-19. Ao lado do prefeito Alexandre Kalil (PSD), ele lidera o Comitê de Enfrentamento da doença na capital, que conta com a participação voluntária dos infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás.





Jackson agradece a homenagem e faz menção aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da doença: “Estou muito honrado com o reconhecimento do trabalho realizado pela prefeitura. E estendo essa homenagem aos trabalhadores da saúde, que, com muita dedicação, não têm medido esforços para salvar vidas. Também aproveito para agradecer à população de Belo Horizonte, que aderiu às medidas preventivas, pensando no coletivo. Ainda temos muitos desafios à frente e o apoio da população continua sendo fundamental”.