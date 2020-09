Dia de Nossa Senhora da Piedade será diferente em Pará de Minas

Padre Charley Marcelino (D) organizou a festa diferente este ano para a segurança dos devotos (foto: Pascom/Divulgação)

Em razão da pandemia provocada pelo coronavírus, as festividades religiosas estão acontecendo de formas diferentes neste semestre. E em Pará de Minas, cidade localizada no centro-oeste mineiro, não será diferente nesta terça-feira (15), data em que comemora o Dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade.





Todos os anos o município se transforma na primeira metade de setembro, com apresentações musicais, barracas com comidas típicas e muitas missas. Mas, neste ano, até as celebrações serão diferenciadas. Para evitar aglomerações em frente à Igreja Matriz, no Centro, o padre Charley Marcelino resolveu distribuir “entradas” para as missas.









“A paróquia aqui tem mais de 170 anos e os paraminenses são muito católicos, praticantes e fervorosos”, exaltou o pároco.





Pelas redes sociais da paróquia Nossa Senhora da Piedade será possível acompanhar todas as celebrações. Após a missa das 17h30 acontecerá a carreata, mais uma novidade trazida pela COVID-19. Para não juntar muitas pessoas, o padre resolveu levar a imagem de Nossa Senhora da Piedade em um carro, ao lado de outros nove, simbolizando as comunidades atendidas pela paróquia. A procissão de carros irá percorrer vários bairros e o pároco faz um convite aos devotos.





“Quem quiser participar da carreta está convidado. Mas todos dentro de seus carros, com máscara e higienizando as mãos com álcool. Vamos passar pelas comunidades que estão dentro da geografia paroquial. Esperamos fazer uma grande festa, não a pé, mas dentro dos carros”, explicou.





A vendedora Analice de Freitas, de 48 anos, é devota da padroeira da cidade e diz que estará presente na carreata.





“Não consegui um convite para as missas, mas assistirei pela internet e estarei na carreata porque todos os anos participo da procissão. A gente está tendo que fazer tudo diferente, mas o importante nesse momento é celebrar a fé e, mesmo dentro do carro, o importante é nosso coração estar com Nossa Senhora”, garantiu.





Padre Charley concorda com a fiel. “Este ano a gente teve que se reinventar. A gente teve que criar um mecanismo novo. Mas teremos, sim, uma grande festa”, esclareceu o pároco em entrevista a uma rádio local.