Maiores aglomerados de BH superam 120 dias sem registro de mortes

No Aglomerado da Serra, no Morro dos Papagaios e no Morro das Pedras, já são mais de 120 dias sem registro de homicídio (foto: Policia Militar/Reprodução)



Uma das grandes preocupações das forças de segurança de Minas Gerais é com as quatro maiores favelas de Belo Horizonte. Em três delas – Aglomerado da Serra, Morro dos Papagaios e Morro das Pedras –, já são mais de 120 dias sem registro de homicídio.





É o melhor resultado em 27 anos de existência do 22º BPM. O líder nessa estatística é o Morro das Pedras: são 175 dias sem ocorrência de morte. A última aconteceu em 19 de janeiro deste ano. Localizado na Região Oeste de BH, a favela era conhecida pelas chacinas nos anos 2000, por isso, foi o embrião do primeiro portfólio da Polícia Militar de MG com foco exclusivo na prevenção a homicídios, o Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR), criado 2002 depois de uma chacina que deixou cinco vítimas.





Em segundo aparece a maior favela da capital e uma das maiores do Brasil, o Aglomerado da Serra (152 dias). Em anos anteriores, a comunidade ficou marcada pelos confrontos entre gangues, que culminavam em mortes. O único homicídio deste ano foi em 12 de abril.





Na terceira posição, o Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de BH, que não registra assassinato há 123 dias. O aglomerado foi palco da primeira Patrulha da PMMG com foco na prevenção de homicídios, a Patrulha São Thomaz de Aquino, em 1994. Eram comuns os confrontos entre as instituições de Segurança Pública, traficantes e homicidas, além de apresentar altos índices de homicídios nos anos 2000.