Polícia apreende 45 barras de maconha após denúncia anônima em Igarapé

Caso aconteceu no Bairro Planalto Industrial, em Igarapé (foto: Reprodução/Google Street View)

Um carregamento de drogas foi apreendido pela Polícia Militar após uma denúncia anônima em Igarapé, na Grande BH, na noite dessa quinta (10). Um homem de 24 anos foi preso em flagrante com 45 barras de maconha e confessou que recebia R$ 2 mil para guardar e repassar a droga.









Ao chegarem lá, os agentes se depararam com uma casa sem muro e com as luzes acesas. Fizeram um cerco e viram um suspeito na porta dos fundos que, quando percebeu a presença da guarnição, correu para o interior da residência, apagou as luzes e tentou se esconder.





Os militares tentaram abordar e iniciar uma conversa, mas não tiveram respostas. As portas se mantiveram fechadas, até que um deles viu uma cortina se movimentar em um dos quartos e se deparou com o homem deitado ao solo, tentando se esconder. Os policiais então entraram na casa e seguiram até o cômodo em que o homem havia sido visto.





"Perdi, perdi. Está tudo debaixo da cama", disse o homem, ao se deparar com os policiais dentro do imóvel. Os militares localizaram a mala da denúncia, com 45 barras de maconha e quatro porções da mesma droga. Além disso, foram apreendidos dois relógios, uma pequena quantidade em espécie, um celular sem chip e uma balança de precisão.





O autor confessou o crime e disse que tinha recebido, no total, 50 barras - mas que já havia vendido quatro inteiras e uma parcialmente. Ele foi preso em flagrante e a ocorrência encerrada na Delegacia de Plantão de Betim.