Revitalizado, Centro de referência poderá atender quatro mil animais abandonados na RMBH

(foto: Pixabay/Reprodução) animais da Região Metropolitana de Belo Horizonte ao longo de três anos. Uma parceria formalizada nesta quarta-feira (9), entre a Anglo American e a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA) com investimentos de R$ 3 milhões da empresa, irá beneficiar aproximadamente quatro milda Região Metropolitana de Belo Horizonte ao longo de três anos.





06:00 - 09/09/2020 Obra dá a partida na locomotiva da Serra da Piedade centro de referência em bem-estar de fauna doméstica que estava praticamente abandonado em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Foram repassados à instituição R$ 200 mil para trabalhos emergenciais, de modo a garantir a segurança e condições de abrigo de aproximadamente cem animais que hoje estão sob os cuidados do centro. A Associação Mineira de Defesa do Ambiente assumirá, além de outras ações, a administração de umde referência em bem-estar de fauna doméstica que estava praticamenteem Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Foram repassados à instituição R$ 200 mil para trabalhos emergenciais, de modo a garantir a segurança e condições dede aproximadamente cem animais que hoje estão sob os cuidados do centro.





Além da manutenção do espaço, serão realizadas iniciativas de capacitação e apoio na execução de políticas públicas sobre animais de rua, sensibilização da população, campanhas de comunicação e engajamento de voluntários.





Em 2021, as atividades serão intensificadas nos municípios da região de Conceição do Mato Dentro, no Centro Oeste de Minas, e Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. Há ainda a possibilidade de expandir a iniciativa para outras cidades e estados do Brasil.





“Mais do que um programa de acolhida de animais de rua, esta parceria é pioneira pelo seu grande potencial de estruturar políticas públicas relacionadas à fauna doméstica nos municípios”, explica Aldo Souza , diretor técnico de Projetos e Sustentabilidade da Anglo American no Brasil.