Dupla é presa em Carmópolis de Minas suspeita de fraudar auxílio emergencial

Caderno de anotações, celulares, notebook foram apreendidos e levados para a Polícia Federal em Divinópolis (foto: PRF de Carmópolis de Minas/Divulgação) auxílio emergencial concedido pelo governo federal em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A dupla foi detida durante fiscalização de rotina na BR-381, em Carmópolis de Minas, região Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles também são suspeitos de se apropriarem criminalmente de R$8 mil. Dentro do carro, foi apreendido um caderno com nomes, número de CPF e datas de nascimento das possíveis vítimas.

Ainda segundo a PRF, a dupla seguia sentido Belo Horizonte. Nenhum dos dois teria informado de onde estavam vindo e nem o destino. Durante o levantamento de dados, os policiais apuraram que se tratava de desvio do benefício do governo federal. Ainda não há informações se mais pessoas estão envolvidas no esquema.

Durante a abordagem, também foram apreendidos 10 aparelhos celulares e um notebook. O material e a dupla foram levadas para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis, também no Centro-Oeste.

A ocorrência ainda está em andamento na Polícia Federal.

*Amanda Quintiliano especial para o EM