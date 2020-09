Domingo segue ensolarado em BH com baixa umidade e poucas nuvens

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press ) Com praças e bares abertos, vai ser difícil ficar em casa neste domingo ensolarado. Apesar da manhã amena, com mínima de 15 graus registrada durante a madrugada, a temperatura vai se elevando em Belo Horizonte, e a máxima vai chegar aos 30°C. O céu com poucas nuvens e os ventos de fracos a moderados deixam a sensação térmica ainda mais elevada. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mas o que mais preocupa é a baixa umidade relativa do ar, que na capital mineira deve chegar aos 15% à tarde. Além de aumentar o risco de incêndios florestais, este quadro compromete diretamente a saúde das pessoas, do ressecamento da pele ao desconforto nos olhos, boca e nariz.





O alerta de baixa umidade do ar emitido pelo Inmet também é valido para as regiões mineiras do Campo das Vertentes, Norte, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Triangulo/Alto Paranaiba, Central, Vale Do Rio Doce e Jequitinhonha.