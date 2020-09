Muito sol e tempo seco: Zona da Mata já está na primavera

Os próximos dias serão de sol e calor na Zona da Mata mineira (foto: Sarah de Paula/Divulgação)

Muito, altas temperaturas e umidade relativa do ar entre 20% e 30%. Essa é a previsão do tempo para a Zona da Mata mineira durante o feriado de 7 de setembro, de acordo com o meteorologista. Segundo Ruibran, não está prevista frente fria para a região até a mudança de estação – a primavera começará no dia 22 de setembro.“Essas características climáticas – dias ensolarados, sem nuvens, com mínimas em torno das 6h e máximas por volta das 15h – são típicas dos diase devem se manter até o início oficial da próxima estação”, afirma o meteorologista.Ele alerta para a baixa umidade do ar. A Organização Mundial de Saúde () considera ideal acima de 60% e aceitáveis níveis até 30%. “A orientação é tomar bastante líquido e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 15h e 17h”, aconselha.Ainda conforme Reis, em, Leopoldina e Miradouro, os termômetros vão variar entre 15 e 34 graus; Juiz de Fora e entorno, mínima de 13 e máxima de 27 graus; e já na outra porção da área, municípios comoe Espera Feliz terão as maiores amplitudes térmicas, com as temperaturas variando entre 18 e 32 graus.