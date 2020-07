Baixa umidade do ar pode chegar a níveis críticos em BH nesta quarta

Dia será de céu claro na capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) A atuação de uma intensa massa de ar seco sobre Minas Gerais poderá provocar níveis críticos de baixa umidade relativa do ar e alta nas temperaturas durante a tarde, em BH e na maior parte do estado, nesta quarta-feira (8). Na capital, os termômetros ficam entre 12 e 28 graus.









Alertas para baixa umidade

Vale lembrar que o tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.

Outra orientação importante é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco, quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.



A exceção fica para a faixa Leste do estado, na Zona da Mata e nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, onde há maior umidade e nebulosidade por influências oceânicas. A máxima em Minas será de 32 graus nas faixas a norte e a nordeste e no Trângulo, e a temperatura mínima foi 6 graus, registrado no Sul do estado.