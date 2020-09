Polícia apreende carros de quase R$ 700 mil em Uberlândia

Investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos acompanharam um dos veículos, um Porsche Boxster, flagrado sendo conduzido pela cidade com impedimento por crime de estelionato.

Após a abordagem do motorista, o carro foi levado para vistoria, que constatou a adulteração do número do motor. O número da peça não era o mesmo que constava na documentação do automóvel, mas sim de um carro com placas de Estado de São Paulo. O carro paulista também estava com impedimento por alienação e pertencia a um banco, o que impediria venda total ou de peças.O condutor informou aos investigadores que a troca do motor havia sido feita por um mecânico de confiança. O homem foi encontrado na empresa onde trabalha. No local estava o veículo de onde o motor foi removido, outro Porsche Boxster.