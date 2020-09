Atendimento é suspenso em UAI de Montes Claros devido à contaminação de funcionários

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Montes Claros, no Norte de Minas, teve as atividades suspensas, temporariamente, nesta quinta-feira (3), devido à contaminação de parte de seus funcionários pelo coronavírus. A suspensão temporária dos serviços da unidade foi anunciada por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa do governo do estado.





A nota diz que a interrupção do atendimento foi adotada “como medida de segurança em razão da suspeita de contaminação de funcionários por COVID-19".





No entanto, não foram informados quantos servidores foram contaminados. Por outro lado, garante que “todas as medidas necessárias serão tomadas para que a reabertura ocorra o mais rápido possível”.









A assessoria do governo do estado revela que “a unidade passará por um processo de desinfecção e os usuários com agendamento já realizado serão comunicados por SMS ou e-mail”.





Para agendar uma nova data, os usuários poderão acessar o serviço pelos canais oficiais do governo de Minas, o Portal MG (www.mg.gov.br) e o MGaPP Cidadão.





Devido ao isolamento social em decorrência do coronavírus, a UAI de Montes Claros foi fechada em meados de março e voltou a funcionar em 26 de maio.





Na unidade, são oferecidos vários serviços aos cidadãos, como entrega da carteira de identidade, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a realização de provas escritas sobre a legislação de trânsito, visando a obtenção da CNH. Também faz a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (devolvido pelos Correios).