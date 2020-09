Motorista de caminhão é preso por embriaguez ao volante na BR-116

Um caminhoneiro foi detido por embriaguez ao volante na noite dessa quarta-feira na BR-116 em Muriaé, na Zona da Mata. Ele foi localizado após denúncias e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o teste do bafômetro apontou 1,18 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Os policiais foram ao km 724, perto do distrito de Bom Jesus da Cachoeira, após receberem um chamado via 191 informando que o motorista de um veículo caminhão-baú estava dirigindo embriagado e quase provocou um acidente de trânsito. O veículo alvo da denúncia foi localizado por volta das 22h, estacionado na terceira faixa da pista de rolamento. O veículo transportava móveis.

(foto: PRF/Divulgação)

“No interior da cabine o motorista estava deitado, exalava forte odor etílico e apresentava fala desconexa. Com muita dificuldade foi retirado do caminhão e levado para a Unidade Operacional da PRF”, informou a instituição. Lá, ele realizou o teste do bafômetro. Vale lembrar que índices acima de 0,34 no bafômetro configuram crime de trânsito.