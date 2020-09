PRF apreende quase 100 mil latas de cerveja sem nota fiscal no Triângulo Mineiro

O veículo Mercedes Benz/Atego, cor branca, transportava irregularmente exatas 98.670 latas de Brahma (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Segundo informações da assessoria de imprensa da PRF, o veículo Mercedes Benz/Atego, cor branca, apreendido com o material irregular estava carregado com 98.670 latas de Brahma, o que correspondem a 26.542,23 litros de cerveja. A mercadoria foi avaliada em aproximadamente R$ 200 mil. Todo este material apreendido foi entregue à Receita Estadual de Minas Gerais, em Frutal.

Para não atrapalhar as investigações, a PRF preferiu não divulgar dados como naturalidade do motorista, cidade de origem e destino da carga, nem mesmo informações a respeito do proprietário da carga. O que se sabe é que o condutor do caminhão foi encaminhado para a Polícia Civil, em Frutal, onde prestou depoimento ao delegado de plantão.

De acordo com o artigo 2 da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/1990), transportar mercadoria desacompanhada de documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo é passível de multa de 30% do valor da mercadoria, aplicável ao transportador, sem prejuízo da cobrança do imposto.





