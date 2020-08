PRF prende em Araxá quadrilha especializada em roubo de pneus de caminhões

A carga havia sido roubada em Centralina, na madrugada de sábado (foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal) PRF) prendeu em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, na noite do último sábado (29), um grupo de criminosos especializados em roubo de pneus de caminhões. A quadrilha foi abordada durante uma ação de fiscalização em um posto de combustível, no km 693, na BR-262. A Polícia Rodoviária Federal () prendeu em, na Região do Alto Paranaíba, na noite do último sábado (29), um grupo deespecializados emde caminhões. A quadrilha foi abordada durante uma ação de fiscalização em um posto de combustível, no km 693, na









Após a inspeção policial no baú do caminhão placas MB L1113, foram encontrados 32 conjuntos de pneus e rodas novos – de marcas Michelin e Goodyear -, macacos hidráulicos, diversos calços de madeira, várias chaves de roda de tamanhos distintos e lacres plásticos.





Ao serem questionados sobre a origem do material que transportavam, eles não souberam informar e também revelaram que os produtos não tinham nota fiscal.





Prisão





Ainda de acordo com a PRF, os produtos apreendidos haviam sido roubados na madrugada do mesmo dia, em Centralina, na Região do Triângulo Mineiro. Os materiais foram levados de um veículo de carga que foi assaltado no município.





Aos autores do crime foi dado voz de prisão após a abordagem em Araxá.





Para a polícia, há suspeita de que a quadrilha esteja envolvida em diversos outros roubos que aconteceram da mesma forma nos últimos meses no estado mineiro.





Os criminosos, o caminhão e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz