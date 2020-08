Ônibus é incendiado em Betim e carta reclamando de presídio é encontrada

Um ônibus foi incendiado na madrugada desta segunda-feira no centro de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma carta encontrada perto do local tem reclamações contra o sistema prisional de Minas Gerais.

O veículo era particular e estava estacionado na Avenida Edméia Matos Lazzarotti. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi ao local e encontrou encontraram o ônibus com as chamas altas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. As chamas foram controladas com o uso de aproximadamente 3 mil litros de água, aproximadamente. Não foi constatado dano a rede elétrica.